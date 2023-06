Di euronews

Gli approvvigionamenti e la sicurezza energetica sono stati al centro del vertice di Astana. Europa e Asia sono accomunate dalla ricerca di soluzioni per le sfide del futuro

L'Europa e l'Asia centrale sono alla ricerca di soluzioni alle sfide energetiche in rapida evoluzione. La questione della sicurezza energetica è stata discussa al Forum internazionale di Astana. Il Kazakstan, tra i maggiori produttori di petrolio al mondo, punta ad aumentare la propria fornitura e la propria influenza sul mercato energetico.

Roman Vassilenko, vice ministro degli Esteri del Kazakistan, illustra la situazione attuale:

"Il Kazakstan fornisce circa l'8% del fabbisogno europeo di petrolio, e fornisce circa il 20% del fabbisogno europeo di uranio, è il più grande produttore di uranio al mondo. In passato avevamo una centrale nucleare e ora stiamo pensando di sviluppare un'industria nucleare pacifica in Kazakstan, vista l'abbondanza di risorse di cui disponiamo. Vorrei anche menzionare l'idrogeno verde, che è un'altra fonte di energia e questo è un settore in cui vediamo una crescita e un interesse affascinanti".

Gli investitori europei hanno mostrato interesse per le energie rinnovabili della regione. Il gigante francese dell'energia TotalEnergies ha firmato un contratto di acquisto per la costruzione di un parco eolico.

Euronews ha chiesto al presidente quali sono le sfide energetiche che sta affrontando l'Europa. Patrick Pouyanné Presidente e CEO di TotalEnergies:

"Innanzitutto la sicurezza degli approvvigionamenti, che è stata la sfida principale per l'Europa: siamo stati fortunati ad avere un bel tempo quest'inverno, ma il prossimo inverno, se il clima sarà freddo, potremmo trovarci ad affrontare il problema della sicurezza degli approvvigionamenti, perché sul fronte del gas manca ovviamente lo stoccaggio. Poi - l'accessibilità economica, per l'Europa abbiamo cambiato epoca, siamo passati da un premio che era fondamentalmente sovvenzionato dal gas russo, gas locale, a un premio dell'energia che è più alto, quindi ovviamente è una sfida per tutte le industrie manifatturiere. e poi - la sostenibilità, perché vogliamo un accordo verde, tra l'altro possiamo garantire la sicurezza dell'approvvigionamento con più energie rinnovabili, sono energie locali. Questa è la sfida e penso che per l'Europa siamo entrati in una nuova era, in cui abbiamo bisogno di leader politici per bilanciare le sfide che ho appena descritto".

L'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili ha consigliato all'Europa di creare infrastrutture solide per sfruttare al meglio le sue risorse energetiche pulite.

Il capo dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, Francesco La Camera:

"Ciò che è importante per l'Europa ora, come per il resto del mondo, è creare l'infrastruttura, l'interconnessione tra le reti, per l'estremo potenziale dell'eolico offshore del Mare Nordico, e del Mar Baltico. Senza la necessaria connessione i cittadini europei non potranno beneficiare dell'enorme potenziale di energia pulita che proviene dall'eolico offshore."