Di euronews

Le regole ci sono ma non vengono rispettate. La Romania sta facendo i conti con un disboscamento importante e soprattutto illegale. Il ministro rumeno competente, interpellato, preferisce tacere sulla questione

Ogni anno in Romania vengono tagliati 36 milioni di metri cubi di legno da queste foreste, solo18 milioni legalmente. Una delegazione di eurodeputati preoccupati per il possibile disboscamento illegale nel sito protetto Natura 2000 dell'UE ha visitato la regione per verificare di persona.

Anna Deparnay, eurodeputato, gruppo dei Verdi europei è una di loro:

"L'ho visto con i miei occhi e la distruzione è davvero enorme. E si vede Natura 2000, la legge dell'UE che protegge la natura, non protegge nulla. Sono stata colpita e sono un po' arrabbiata e voglio agire ora".

La Romania ospita più di 500.000 ettari di foreste secolari e vergini. In teoria, il 63% di queste è sotto stretta protezione, ma la realtà è completamente diversa. È legale tagliare alberi nelle aree Natura 2000, ma le regole sono molto severe.

Gabriel Păun, biologo aggiunge:

"Tutti i disboscamenti approvati nelle aree protette di Natura 2000 sono stati effettuati senza effettuare valutazioni di impatto ambientale. Quindi, in pratica, si è praticata la rimozione completa della copertura forestale, senza avere idea di quali specie e habitat si sarebbero distrutti".

Bruxelles ha avviato una procedura di infrazione contro la Romania proprio per questo motivo. Gli Stati membri sono tenuti a proteggere le specie animali e i loro habitat. I funzionari rumeni insistono nel dire che lo stanno facendo.

"L'area è stata controllata più volte negli ultimi due anni - dice Runceanu Dan, direttore dell'Agenzia nazionale per le foreste di Brașov - da rappresentanti del primo ministro e dalla Guardia forestale dopo le denunce della Commissione europea. Non c'è mai stato nulla di sbagliato. "

Il silenzio del ministero rumeno

Euronews ha contattato il ministro dell'Ambiente di Bucarest, Tanczos Barna, che non ha voluto commentare.