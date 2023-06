Di Charlotte Elton

Occorre "cambiare registro" riguardo agli animali brutti, dicono gli ambientalisti.

Perché alcuni animali ricevono tutta l'attenzione?

Dai panda ai leopardi delle nevi, le creature più belle del regno animale dominano la discussione, ma anche gli animali "brutti" devono essere salvati.

In tal senso, un videogioco sta attirando parecchi giocatori.

On The Edge, un'organizzazione dedicata a riconnettere le persone con la natura, ha lanciato due videogiochi per attirare l'attenzione su alcune delle creature meno attraenti del regno animale.

In Save the Purple Frog, i giocatori schivano gufi, serpenti, treni e altri pericoli mortali per correre pieni di speranza verso un terreno fertile.

In Kākāpō Run, sei un pappagallo incapace di volare che cerca di raggiungere un santuario protetto.

On The Edge utilizza questi giochi per evidenziare gli animali che storicamente hanno ricevuto meno attenzione, spiega Alex Bowman, direttore di Natural History presso On the Edge.

"Gli animali più belli non sono sicuramente i più importanti, ma sfortunatamente ottengono le luci della ribalta", dice.

Gli studi hanno dimostrato che gli animali esteticamente meno gradevoli attirano meno ricerca e finanziamenti: secondo una ricerca del 2020, i vertebrati come mammiferi, pesci e rettili ricevono 468 volte più investimenti negli sforzi di conservazione rispetto agli invertebrati, come insetti, ragni e vermi.

Uno studio francese del 2022 ha rilevato che i pesci più brutti erano i più a rischio di estinzione, ma erano anche quelli più ecologicamente importanti.

Ha senso: è più facile per un ente di beneficenza raccogliere fondi vendendo un peluche di un panda piuttosto che di un oscuro insetto.

Ma le specie trascurate o non gradite sono spesso ecologicamente cruciali: le vespe, ad esempio, sono membri estremamente preziosi di un ecosistema funzionante, che regolano le popolazioni di bruchi, ragni e mosche verdi che devastano i giardini.

"Tutti guardano il calabrone, questo piccolo impollinatore sfocato che in qualche modo colleghiamo davvero alla sua etica del lavoro", ha detto Bowmer.

In che modo On The Edge cambia le opinioni sugli animali non amati?

La fondazione On The Edge mira a capovolgere la visione, utilizzando campagne digitali innovative per ispirare passione per queste creature non amate.

Il nome sta per Evolutionary Distinct e Globally Endangered: le specie EDGE includono la rana viola e il pangolino indiano.

Collettivamente, questi animali unici rappresentano miliardi di anni di storia evolutiva.

Ma potremmo perderli per sempre, a meno che non agiamo in fretta, investendo denaro nel ripristino dell'habitat e in programmi dedicati di rewilding.

Secondo uno studio del 2015, il cambiamento climatico causerà la perdita per sempre di una specie su sei del pianeta, se non prendiamo provvedimenti contro tale crisi.

Guarda il video nel player in alto per saperne di più sugli animali EDGE.