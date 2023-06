Di Euronews

Kiev denuncia attacchi russi a Dnipro: "Morta una bambina di due anni e altri cinque feriti". La difesa ucraina: "Sventati numerosi attacchi in diverse città". Mosca replica: "Ancora vittime nella regione di Belgorod"

Kiev accusa Mosca: "Attacchi a Dnipro. Bambini tra le vittime"

Una bambina di due anni uccisa e oltre venti feriti, tra cui altri cinque bambini, in seguito a un presunto attacco aereo russo sulla città di Dnipro, nel sud-est dell'Ucraina. Nel silenzio di Mosca, che ha finora sempre negato di mirare a obiettivi civili, immediata è invece stata la reazione del presidente Zelensky, che è tornato a tuonare contro il Cremlino e a parlare di "Stato terrorista".

La difesa ucraina: "Sventati numerosi altri bombardamenti"

La difesa ucraina sostiene però che il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave: "Numerosi i bombardamenti sventati dai nostri sistemi di difesa antiaerea", ha fatto sapere. Tra le città che hanno denunciato più attacchi quella di Sumy, nel nord-est del Paese.

Le autorità russe: "Ancora morti nella regione di Belgorod"

Simili le accuse da parte russa, con l'amministrazione locale di Belgorod, non lontano dalla città ucraina di Kharkiv, che ha imputato ad attacchi ucraini l'uccisione di due persone. Altre cinque, secondo fonti locali, avevano già perso la vita in una serie di operazioni avvenute negli scorsi giorni in diversi villaggi non lontani dal confine.