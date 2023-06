Biden ha reagito al voto affermando che "l'accordo bipartisan è una grande vittoria per la nostra economia e per il popolo americano"

Dopo il voto favorevole della Camera di mercoledì, passa anche al Senato degli Stati Uniti la legge che alza il tetto del debito pubblico. Approvata con un voto finale di 63 a 36 nella notte tra giovedì e venerdì, ora sarà inviata all'ufficio del presidente Joe Biden per essere firmata.

L'accordo sul debito, che permette di aumentare per due anni la quantità di denaro che lo Stato può prendere in prestito dai mercati, è stato approvato a pochi giorni dalla data limite del 5 giugno, evitando un default che non avrebbe avuto precedenti nella storia degli Stati Uniti.

L'approvazione al Senato era data per scontata, ma c'era comunque preoccupazione per i tempi molto stretti per la votazione. L'accordo, che doveva essere approvato con almeno 60 voti su 100, è passato grazie al voto favorevole di 44 senatori democratici, 17 repubblicani e due indipendenti.

Inizialmente erano stati presentati undici emendamenti al testo, ma erano stati tutti respinti. Se anche un solo emendamento avesse ricevuto un voto favorevole, l’accordo sarebbe dovuto passare nuovamente alla Camera, riducendo le possibilità di approvazione entro il 5 giugno.