Elezioni Usa, DeSantis presenta la candidatura su Twitter nel caos

Di Euronews

Stop di venti minuti sul social network, l'avversario Trump nella sfida tra repubblicani va all'attacco

Guai a puntare tutto sui social. La campagna elettorale di Ron DeSantis, in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, inizia nel caos: il governatore della Florida si è visto bloccare gli spazi su Twitter durante la presentazione della sua candidatura. E ha dovuto aspettare20 minuti perché le cose si sistemassero durante la sua tanto pubblicizzata conversazione con Elon Musk. Il suo team ha affermato che il seguito era tale da mandare in tilt Internet.

Il 44enne repubblicano è al momento il principale avversario dell'ex presidente Donald Trump, nella corsa alla Casa Bianca, che dalla sua piattaforma "Truth Social" non ha perso occasione per commentare divertito: "Wow!", parlando di disastro annunciato anche per i prossimi passi nella sfida.