Usa, Biden cambia i piani per seguire i negoziati sul debito pubblico

Di Euronews

Viaggio più breve per il presidente degli Stati Uniti: entro fine mese,il congresso deve alzare il tetto del debito per evitare il default

Alle prese con il debito pubblico, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden deve cambiare programma: dopo aver confermato la sua partecipazione al G7 in Giappone, indica quali sono le sue priorità. Rientrare al Campiglio. "Sto rimandando la parte del viaggio in Australia e la mia tappa in Papua Nuova Guinea in modo da poter tornare per i negoziati finali con i leader del Congresso che, nell'incontro di oggi, hanno espresso un consenso schiacciante, credo, sul fatto che il default non è un'opzione. La nostra economia entrerebbe in recessione", spiega.

Repubblicani, democratici e Casa Bianca sono impegnati nelle trattative da settimane per alzare il tetto del debito del Paese, fissato attualmente a 31.400 miliardi di dollari e raggiunto a gennaio. La scadenza per raggiungere un accordo è il 31 maggio 2023, data per impedire il default ed evitare che "il Tesoro non sia più in grado di soddisfare tutti gli obblighi del governo", la questione sollevata dal segretario Janet Yellen in una lettera indirizzata al Congresso.

Diverse le posizioni: i repubblicani chiedono ampi tagli alla spesa pubblica come condizione del disegno di legge, i democratici propongono altre misure di contenimento fissate.