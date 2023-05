Gli Stati Uniti evitano il default, trovato un accordo sul debito

Di Euronews con Ansa

Dopo settimane di negoziati, Repubblicani e Democratici hanno trovato un acccordo nella notte.

Washington evita per un soffio il default, grazie all'accordo trovato nella notte tra maggioranza e opposizione dopo settimane di negoziati tesissimi. Un accordo che secondo entrambe le parti sarà benefico per i cittadini americani.

Si tratta di un'"intesa di principio" che prevede l'innalzamento del tetto del debito per il prossimo biennio, in cambio di tagli al programma dell'amministrazione. L'accordo è un punto di incontro tra Repubblicani e Democratici, ha ricordato Joe Biden: si tratta di "un compromesso e quindi non tutti otterranno quello che volevano", ha messo in guardia il presidente degli Stati Uniti. "C'è ancora molto lavoro da fare ma voteremo l'intesa mercoledì", ha annunciato dal canto suo il repubblicano Kevin McCarthy, Speaker della Camera.

Si evita così quello che sarebbe stato il primo default della storia degli Stati Uniti. Secondo il Segretario al Tesoro americano Janet Yellen il Paese sarebbe rimasto a corto di liquidità già nei primi giorni del mese di giugno.