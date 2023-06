La guerra è arrivata a Belgorod?

Putin minaccia rappresaglie, ma stavolta in pochi gli credono

Il governatore di Belgorod accusa Kiev di continuare ad attaccare questa regione russa al confine con l'Ucraina. L'amministrazinoe afferma che due donne che viaggiavano in auto sarebbero rimaste uccise e altre due ferite a seguito di un'esplosione probabilmente causata da un drone nei pressi di un distributore di benzina.

La televisione di stato russa, RTR, ha riferito che molti abitanti che hanno lasciato le loro case dopo la detonazione.

Alla riunione del Consiglio di sicurezza di venerdì, Putin non ha affrontato specificamente la questione, ma ha affermato che il lavoro deve continuare per garantire la sicurezza della Russia.

Cosi Vladimir Putin: "Affronteremo le stesse questioni in relazione alla garanzia della sicurezza della Russia, in questo caso, sicurezza politica interna, tenendo conto degli sforzi che i malvagi stanno ancora facendo e li stanno intensificando per peggiorare la situazione all'interno della Federazione Russa. Dobbiamo fare di tutto per non permettere loro di farlo in nessuna circostanza”.

Una promessa a cui stavolta non sembra credere nessuno neppure gli abitanti di Belgorod che vedono il fronte della guerra avvicinarsi