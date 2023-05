"Quest'anno le esercitazioni sono ancora più importanti, perchè in Europa qualcosa è cambiato: ora c'è una guerra". Con questo spirito, Norvegia, Svezia e Finlandia organizzano "Arctic Challenge", alla presenza di altri 11 Paesi, tra cui l'Italia

È un'esercitazione per far fronte allo scenario peggiore: una guerra con un potente Paese vicino...

Oltre 2.700 soldati, 150 aerei militari, gli eserciti di 14 Paesi, Italia compresa, con i propri F-35: lunedì ha preso il via "Acrtic Challenge 2023", la più grande esercitazione aerea d'Europa, organizzata ogni due nel Mar Artico, non dalla Nato, bensì Finlandia, Norvegia e Svezia.

Le manovre, che fanno parte della cooperazione per la difesa nordica "Nordefco", sono gestite da quattro basi aeree: Ørland in Norvegia (dove saranno di stanza i militari italiani), Luleå in Svezia, Rovaniemi e Pirkkala in Finlandia.

Oltre ai tre Paesi scandinavi organizzatori, alle esercitazioni partecipano Danimarca, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Svizzera, Repubblica Ceca e Italia.

"Qualcosa è cambiato"

Spiega il colonnello Martin Tesli, Comandante dell'Airwing 132, alla Ørland Air Base, in Norvegia:

"Quest'anno è molto più importante. Perché c'è stato un cambiamento in Europa, adesso abbiamo una guerra. Noi, nei Paesi nordici, dobbiamo dimostrare di essere uniti, ed è quello che stiamo facendo con questa esercitazione".

L'esercitazione "Arctic Challenge" si conclude il 9 giugno.

A dimostrazione dell'importanza di queste manovre, è possibile - ma non ancora confermata - la partecipazione della portaerei americana "Gerald Ford", la più grande nave da guerra mai costruita. Ha fatto scalo qualche giorno fa a Oslo, con a bordo 4.500 militari statunitensi e 75 aerei da combattimento.