Chi è Scott Ritter, l'ex marine che ora fa propaganda pro-Putin?

L'ex marine Scott Ritter, in tour in varie città russe, afferma che l'Ucraina perderà la guerra. Perché lui e altri americani caduti in disgrazia insistono nel difendere la retorica di Putin?

Sin dall'inizio delle ostilità con l'Ucraina, nel 2014, gli organi di propaganda russi citano spesso i cittadini americani pro-Mosca. E se vedere intellettuali occidentali che si inchinavano alla leadership sovietica, minimizzandone i crimini, era relativamente comune durante la Guerra Fredda, questo fenomeno ha acquisito nuovo slancio dall'inizio del conflitto in Ucraina.

Scott Ritter, ex ispettore delle armi delle Nazioni Unite negli anni '90 e analista del Corpo dei Marines durante l'invasione sovietica dell'Afghanistan un decennio prima, fa parte di quegli americani corteggiati dalle fonti della propaganda russa.

Di recente, Scott Ritter ha lanciato in Russia un tour del suo nuovo libro, “Il disarmo ai tempi della Perestrojka”, e lo ha presentato in città come Kazan, Irkutsk e Ekaterinburg. Il libro, afferma, mira a mettere in guardia il pubblico statunitense da una ipotetica escalation con la Russia, che potrebbe portare a un attacco nucleare, e insiste sul fatto che il pubblico occidentale ha dimenticato quanto sia stato difficile raggiungere questi accordi in primo luogo.

"Correre nell'abbraccio glaciale e soffocante della Russia"

"Le persone come Ritter si rivolgono alla Russia e all'abbraccio glaciale e soffocante del governo russo perché sono opportuniste", afferma Natalia Antonova, giornalista ed editrice di lunga data con sede a Mosca.

“Vedono un'opportunità finanziaria e di carriera lavorando per e con i russi, quegli stessi burocrati che stanno abilitando i fascisti russi oggi e stanno permettendo questo tentativo di genocidio in Ucraina”.

Antonova è ucraina-americana, e per qualcuno che si trova a cavallo di entrambi i mondi, Ritter è un esempio di un tipico americano, caduto in disgrazia in patria e che ora cerca di guadagnarsi una reputazione in Russia, per tornare ai suoi tempi d'oro.

Uomini disperati come lui sono spesso venuti in Russia per ricominciare da capo. È vero che i russi chiuderanno un occhio su tutto, finché sarai loro utile. A loro non importa. Natalia Antonova Giornalista

“Uomini disperati come lui sono spesso venuti in Russia per ricominciare da capo. È vero che i russi chiuderanno un occhio su tutto, finché sarai loro utile. A loro non importa", ha spiegato Antonova.

Ritter è stato condannato per reati sessuali, essendo stato sorpreso in atti di esibizionismo con minori online in diverse occasioni. Ha scontato un anno e mezzo di carcere. Lui però afferma di essere stato preso di mira dall'amministrazione statunitense per la sua opposizione alla guerra in Iraq.

"Nessun notiziario russo locale menziona il suo arresto e la sua condanna", ha detto Antonova. "Non difendono nemmeno la tesi della condanna ingiusta. Semplicemente non lo menzionano affatto."

Non tutti coloro che dicono la verità sono i benvenuti nella Russia di oggi. La scorsa settimana, 500 americani, tra cui figure come l'ex presidente Barack Obama e i conduttori televisivi a tarda notte Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, sono stati inseriti nella più grande lista di persone sanzionate di Mosca finora. Il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è stato arrestato a Ekaterinburg a marzo e i funzionari russi continuano a negare all'ambasciata americana l'accesso ai loro cittadini.

Ritter, a differenza delle persone nell'elenco delle sanzioni, "ha la possibilità di farsi una nuova vita, e i russi glielo permetteranno", ha detto Antonova.

Cos'è un tank?

Il termine "carro armato" è familiare a chiunque abbia una certa conoscenza della politica dell'ex Unione Sovietica. È emerso durante le invasioni sovietiche dell'Ungheria e della Cecoslovacchia a metà del XX secolo come riferimento a coloro che hanno minimizzato il fatto che i carri armati del Cremlino fossero usati per sopprimere le proteste e l'opposizione in città come Praga e Budapest.

Al giorno d'oggi è un gergo comune su Internet, specialmente tra coloro che cercano di eliminare gli apologeti del regime di Putin. Si trovano "tank" di tutti i tipi: dai troll anonimi di Twitter che scrivono poetici sull'espansione della NATO nell'Europa orientale, a rinomati giornalisti e accademici.

Uno dei più illustri tra loro è il giornalista americano Seymour Hersh, un tempo scrittore rinomato e rispettato, e noto per i suoi reportage pionieristici sui crimini statunitensi come il massacro di My Lai e la tortura dei civili iracheni ad Abu Ghraib.

Di recente, Seymour Hersh ha lanciato un feroce dibattito dopo aver pubblicato un articolo in cui affermava che gli Stati Uniti avevano bombardato il gasdotto Nord Stream 2. “Anche alcune persone, come Hersh, sono davvero cadute in disgrazia", spiega Antonova.

Anche Oliver Stone, il regista statunitense famoso per film sui presidenti degli Stati Uniti come "JFK" e "W", è entrato a far parte del gruppo di personaggi occidentali che nascondono o negano i crimini commessi in Ucraina. Ha prodotto "Ukraine on Fire", uscito nel 2014, un film che minimizza le proteste di Euromaidan che hanno portato alla cacciata del presidente filo-russo Viktor Yanukovich nel 2014 e le presenta come un colpo di stato guidato dagli Stati Uniti.

Antonova afferma che questi personaggi sono arrivati al punto di "perdere parte della loro obiettività e capacità di pensare in modo critico su alcuni paesi", al punto che ora "iniziano ad abbracciare dittatori stranieri".

I russi sognano di piacere agli americani?

Durante la Guerra Fredda, l'Unione Sovietica ha dedicato molto tempo e sforzi per convincere i suoi cittadini che stavano vivendo una vita migliore rispetto alle loro controparti occidentali.

I russi vogliono davvero piacere agli americani, in una sorta di revanscismo offeso. Natalia Antonova Giornalista

Ciò si aggiungeva alla ferma convinzione che l'Unione Sovietica fosse dalla parte giusta della storia, per il suo ruolo cruciale nella sconfitta del nazismo in Europa, e all'idea che fosse il primo paese con un sistema socialista in espansione che avrebbe fornito pari opportunità a tutti i suoi cittadini. Il cittadino russo medio oggi desidera ancora che i Paesi occidentali li trattino da pari a pari.

“I russi vogliono davvero piacere agli americani, in una sorta di revanscismo offeso. Possono odiare gli americani da un lato, ma dall'altro vogliono che gli americani li rispettino e li apprezzino", spiega Antonova.

Questo è il motivo per cui gli Scott Ritters, Steven Seagals e Oliver Stones del mondo sono accolti a braccia aperte in Russia, specialmente per la loro scelta di criticare gli Stati Uniti.

“Per i russi, Scott Ritter è un americano che non ha paura di dire la verità", aggiunge Antonova "Quando gli americani ripetono i discorsi di Putin, significa qualcosa", conclude l'analista.