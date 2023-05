Di Euronews - Ansa

Le piogge torrenziali di questi giorni hanno provocato la rottura degli argini e l'esondazione di oltre 20 fiumi. Colpite le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna

Continuano le evacuazioni in Romagna, travolta dalle alluvioni.

Almeno 13 le vittime dell'esondazione di oltre 20 fiumi, tra le province di Forli-Cesena, Ravenna e Bologna.

Una tragedia senza precedenti per la regione, causata dalle violente precipitazioni di questi giorni, che hanno provocato la rottura degli argini dei fiumi.

Faenza, 18.5.2023 Luca Bruno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Decine di migliaia gli sfollati, 27.000 persone senza elettricità.

Danni per miliardi di euro.

Il governo chiederà di attivare il Fondo di solidarietà europeo.

Il Consiglio dei ministri dichiarerà lo stato di calamità.

Al lavoro, Vigili del Fuoco, soccorritori e volontari, in una quarantina di comuni della zona colpita.

"Non abbiamo mai visto una cosa del genere". Un residente di Lugo di Romagna (Ravenna)

Un residente di Lugo di Romagna, comune in provincia di Ravenna allagato da giovedì, racconta:

"Il comune ha lavorato sodo, ma il problema è che veniamo colpiti in modo massiccio da tutte le parti... Adesso sembra che si sia rotta una diga".

Questa in Romagna è già stata classificata come una delle alluvioni più catastrofiche che mai abbia colpito l'Italia in 100 anni.

Castelbolognese, 18.5.2023 Luca Bruno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

In queste ore la pioggia ha smesso di cadere, ma la situazione resta di assoluta emergenza.

Allerta rossa, comunque, anche oggi nella regione.

Allerta arancione in Lombardia.

Gialla in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Toscana.

Secondo Coldiretti, oltre 5.000 aziende agricole dell'Emilia-Romagna sono finite sott'acqua, con danni incalcolabili