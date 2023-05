Champions, il Manchester City in finale: sfida all'Inter

Di Euronews

Manchester City travolgente contro il Real Madrid: i Citizens vincono per 4-0 e volano in finale contro l'Inter

Il Manchester City scrive una delle sue più belle pagine sportive in Europa, superando il Real Madrid nella semifinale di Champions all'Etihad Stadium.

Il punteggio è roboante: 4-0 al termine del match, con i Citizens protagonisti di una prova senza sbavature, caratterizzata dalla doppietta del monegasco Bernardo Silva.

Il tecnico degli spagnoli, Carlo Ancelotti, non si nasconde: "Abbiamo perso una partita in cui i nostri avversari hanno giocato meglio di noi. L'atteggiamento... Come si può pensare che l'atteggiamento non sia stato buono in una semifinale di Champions League? La motivazione e la voglia erano al top, ma loro hanno giocato meglio di noi e dobbiamo accettarlo. Questa sconfitta è solo un passo per cercare di migliorare l'anno prossimo".

Bernardo ha segnato al 23° e al 37° minuto all'Etihad Stadium, mentre l'autogol di Eder Militao al 76° e un gol a tempo scaduto del sostituto Julian Alvarez hanno regalato al Manchester il poker dell'accesso agli ultimi 90 minuti.

La scalata del City

Il City punta a vincere la Champions League per la prima volta nella sua storia ed è arrivato in finale per la seconda volta in tre stagioni.

Madrid, che era a caccia del record della 15esima coppa europea, non è riuscito a entrare in partita.

Il match di andata, al Santiago Bernabeu, si era chiuso sull'1-1.

Nelle ultime due stagioni gli spagnoli erano stati i re delle rimonte, anche nella semifinale dello scorso anno contro il City, quando si imposero per 6-5 dopo i tempi supplementari.

In questa occasione, però, il Real non si è ripetuto: Militao ha segnato di testa nella propria porta nel secondo tempo, mettendo fine alle speranze dell'11 di Ancelotti, prima del colpo di coda di Alvarez.

Il City affronterà l'Inter a Istanbul il 10 giugno.