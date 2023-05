Turkish Airlines sempre più ambiziosa: dopo che lo scorso settembre è stata eletta migliore compagnia aerea d'Europa del 2022, rilancia con nuovi obiettivi. Portare 2 miloni di americani a Istanbul e riconquistare il mercato cinese post pandemia

Turkish Airlines continua a volare verso nuovi record dopo aver raggiunto il fatturato più alto di sempre nel primo trimestre, registrando un utile netto di 214 milioni di euro, in crescita rispetto ai 148 milioni di euro dell'anno precedente. Lo scorso settembre la compagnia è stata eletta migliore compagnia aerea d'Europa ai 2022 Skytrax World Airline Awards.

L'evoluzione e l'ascesa della compagnia

Il presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, Ahmet Bolat, afferma che si tratta di un "successo costruito con il tempo".

"Turkish Airlines ha iniziato 20 anni fa con 65 aeromobili, trasportando solo 10 milioni di passeggeri e con un fatturato di 1,6 miliardi di euro. L'anno scorso abbiamo registrato più di 16,5 miliardi di euro e trasportato circa 72 milioni di passeggeri con 395 aerei. Quest'anno abbiamo 414 aerei", ha dichiarato a Euronews.

Bolat ha parlato in occasione del lancio del nuovo menù di ospitalità a bordo della compagnia, che spera di posizionarsi come la prima compagnia aerea stellata Michelin da Istanbul.

"Il nostro catering è davvero il numero uno al mondo. Ci sono molti segreti dietro. Innanzitutto, utilizziamo l'80% di prodotti freschi coltivati in Turchia. Inoltre, ci serviamo di chef altamente qualificati. Abbiamo, ovviamente, cuochi volanti per dare l'ultimo tocco finale. E i cibi sono freschi e preparati sul posto ogni giorno. Questo è il segreto", ha aggiunto Bolat.

Commentando le sfide globali che l'industria dell'aviazione sta affrontando, Bolat ha detto che la catena di approvvigionamento, i problemi ai motori e la carenza di piloti saranno le criticità principali. In risposta alla domanda, Turkish Airlines ha investito nella propria struttura di formazione dei piloti.

"Possiamo formare fino a 200 piloti all'anno. In questo momento stiamo per aumentare fino a 2000 piloti all'anno, perché l'intero settore ha bisogno di piloti. Quindi la Turchia potrebbe essere uno dei Paesi in grado di fornire piloti al mondo", ha dichiarato.

In futuro Turkish Airlines investirà ancora per posizionarsi sui mercati del Medio Oriente e per puntare sul turismo da e verso gli Stati Uniti, la Cina e la Corea.

"I viaggi estivi per questo primo trimestre del 2023 sono molto buoni, e in particolare ci stiamo concentrando sui turisti americani per portarne due milioni a Istanbul. L'anno scorso sono venuti un milione di americani e la Cina era chiusa, ma ora ha iniziato ad aprirsi... Ci concentreremo anche su questo", ha concluso Bolat.