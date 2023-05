Un uomo armato ha sparato contro i clienti di un mall ad Allen, cittadina a 40 chilometri da Dallas. È stato ucciso da un agente di polizia che si trovava sul posto per un altro intervento

Sabato pomeriggio un uomo armato ha aperto il fuoco in un affollato centro commerciale del Texas, uccidendo otto persone e ferendone almeno altre sette. Secondo le prime testimonianze emerse, anche video, della strage, l'autore della sparatoria sarebbe sceso da una berlina argentata e avrebbe iniziato a sparare ai passanti all'esterno del centro commerciale Allen Premium Outlets di Allen, una cittadina a circa 40 chilometri da Dallas.

L'uomo, che le autorità ritengono abbia agito da solo e il cui movente non è ancora noto, è stato ucciso da un agente di polizia che si trovava sul posto per un altro intervento e che, sentendo gli spari, ha raggiunto l'attentatore, lo ha neutralizzato e ha poi chiamato i rinforzi. Lo ha riferito in una conferenza stampa il capo della polizia della città, Brian Harvey.

Il capo dei vigili del fuoco di Allen, Jonathan Boyd, ha dichiarato alla stessa conferenza stampa che sette persone, incluso il killer, sono state dichiarate morte sulla scena, mentre due sono morte successivamente in ospedale.

Negli ospedali della zona sono ricoverate almeno altre sette persone con ferite da arma da fuoco e un'età compresa tra i 5 e i 61 anni. Tre di loro sono in condizioni critiche, quattro sono stabili.

Le testimonianze

Online è circolato un video che mostra l'uomo armato scendere dal veicolo e iniziare immediatamente a sparare alle persone sul marciapiede. Si sentono più di tre dozzine di colpi, mentre la macchina su cui si trova chi sta riprendendo la scena si allontana.

Un testimone oculare non identificato ha riferito all'emittente locale Wfaa Tv che l'uomo armato "camminava lungo il marciapiede... sparando all'esterno" e che "sparava ovunque".

Alcuni testimoni che invece si trovavano all'interno del centro commerciale hanno raccontato all'Associated Press di essersi rifugiati nei negozi e, quando sono usciti per essere evacuati, di aver visto diverse vittime stese a terra, anche bambini.

Diverse persone hanno descritto l'uomo armato vestito di nero e in tenuta da combattimento, con un giubbotto antriproiettile. Le riprese effettuate dopo la morte dell'uomo sembrano mostrare un fucile Ar-15 vicino al suo corpo.

La polizia statunitense ha chiesto ai cittadini in possesso di video catturati sulla scena di contattare l'Fbi per la raccolta delle prove.

Le reazioni

La Casa Bianca ha dichiarato che il presidente Biden è stato informato della sparatoria e che l'amministrazione ha offerto il proprio sostegno alle autorità locali.

Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, che ha firmato leggi che allentano le restrizioni sulle armi da fuoco in seguito a precedenti sparatorie di massa, ha definito la sparatoria una "tragedia indicibile". In un comunicato stampa ha dichiarato che lo Stato è pronto a offrire l'assistenza necessaria alle autorità locali.

Il giudice della contea di Collin, Chris Hill, il più alto funzionario eletto nella contea in cui si trova Allen, ha elogiato la polizia e gli altri primi soccorritori in una conferenza stampa, ma ha espresso profonda rabbia per "coloro che vorrebbero fare del male alla nostra comunità, nel nostro cortile".

Il sindaco di Allen, Ken Fulk, l'ha definito "un giorno tragico" per la città. "Allen è una città orgogliosa e sicura, il che rende l'insensato atto di violenza di oggi ancora più scioccante", ha dichiarato sul sito web della città.

"Tuttavia, voglio elogiare i nostri dipartimenti di polizia e dei vigili del fuoco per la loro rapida risposta. Il loro addestramento completo a non esitare a muoversi verso la minaccia ha probabilmente salvato altre vite oggi".

Le sparatorie negli Usa

Quest'anno negli Stati Uniti gli omicidi di massa si stanno verificando con una frequenza impressionante: secondo un'analisi dei dati di Ap e Usa Today, con una media di circa uno a settimana.

Secondo il Gun Violence Archive, dall'inizio del 2023 ci sono state almeno 198 sparatorie di massa, ossia una sparatoria in cui sono uccise o ferite quattro o più persone. Si tratta del numero maggiore dal 2016.

In Texas ci sono pochissime restrizioni sul possesso di fucili e pistole.La maggior parte degli adulti di età pari o superiore a 21 anni può portare una pistola senza licenza, a meno che non abbia una condanna precedente.

Solo una settimana fa, un 39enne di Cleveland ha ucciso cinque persone, tra cui un bambino di otto anni. L'uomo, che si divertiva a sparare nel suo cortile di casa nella tarda serata del 29 aprile, ha sparato ai suoi vicini di casa, che gli avevano chiesto di smettere di disturbare.