Di Euronews

La Pulce con un messaggio sui social ha spiegato quanto accaduto e di essere in attesa delle decisioni della società

Leo Messi chiede scusa per il viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. Un viaggio per scopi commerciali avvenuto senza avvisare i vertici del Paris Saint-Germain. Messi aveva saltato la seduta di allenamento prevista dopo la brutta sconfitta col Lorient.

E così dopo essere stato messo fuori rosa per due settimane dal PSG, la Pulce con un messaggio sui social ha spiegato quanto accaduto e di essere in attesa delle decisioni della società.

"Un saluto a tutti, ho voluto fare questo video per parlare di quello che sta accadendo. Per prima cosa chiedere scusa ai miei compagni e al club. Sinceramente, credevo che avremmo avuto la giornata libera dopo l'ultima partita, come era successo nelle settimane precedenti. Avevo programmato questo viaggio in Arabia dopo averlo rimandato in altre occasioni e questa volta non mi è stato possibile", spiega Messi nella prima parte del video. "Torno a ripetere che voglio scusarmi per quello che ho fatto e rimango in attesa delle decisioni della società. Un abbraccio"

Per il suo comportamento Messi è stato sanzionato con una sospensione di due settimane dagli allenamenti col resto del gruppo oltre all'interruzione del pagamento del suo ingaggio per il periodo interessato.

Una mossa questa che avvicina l'addio del fuoriclasse argentino al termine di questa stagione, con l'ipotesi del ritorno a Barcellona che resta la più calda rispetto a quelle che conducono in Arabia Saudita e negli Stati Uniti.