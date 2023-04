Di Euronews

Donald Trump di nuovo sotto i riflettori della giustizia. Al via a New York la causa civile nel caso che lo vede accusato di stupro dalla giornalista Jean Carroll. La donna sostiene che negli anni '90 l'ex presidente degli Stati Uniti l'abbia violentata nello spogliatoio di un grande magazzino. Trump nega e fa sapere tramite i suoi legali che non sarà presente in aula. Trattandosi di una causa civile, non rischia il carcere, ma un'ulteriore erosione della sua immagine pubblica.