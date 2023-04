Di Euronews

Inflazione, aumento delle tensioni geopolitiche e rischi legati alla stabilità finanziaria. Le consuete riunioni di primavera della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, previste per questa settimana, si concentreranno su questi temi. A pesare è in particolare la guerra in Ucraina, con la direttrice del FMI, Kristalina Georgieva che ha sottolineato come essa possa essere fermata solo dalla nazione che l'ha avviata.

Kristalina Georgieva: "La guerra contribuisce ad alimentare l'inflazione sul cibo"

"Questa guerra - ha affermato la dirigente - ha concentrato su di sé l'attenzione del mondo intero, distogliendola da molti alti problemi importanti. Il conflitto non soltanto uccidere esseri umani, ma sta anche comportando un aumento dei prezzi dei beni alimentari. Il che contribuisce a sua volta ad aumentare le tensioni internazionali, impedendo al mondo di cooperare".

Sul fronte della guerra in Ucraina, gli abitanti della città di Kherson hanno subito nuovi bombardamenti, che non hanno risparmiato neppure il museo d'arte locale. Ihor Rusal, vicedirettore del sito, ha spiegato che "si tratta del secondo attacco, sebbene non diretto ci ha colpiti con delle schegge. Così ci distruggono: non c'è alcuna logica in tutto questo, se non quella di distruggere tutto".

Kherson e Donetsk, gli effetti dibombardamenti e combattimenti

Nel frattempo, Denis Pushilin, uomo nominato dal Cremlino a capo della regione di Donetsk, ha diffuso le immagini della sua visita alla periferia di Bakhmut. Il video ha mostrato case distrutte e edifici bombardati. La città ha vissuto ormai 13 mesi di combattimenti, ed entrambe le parti ne rivendicano il controllo.