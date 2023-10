Di Euronews Green

I fondi ai combustibili fossili e all'agricoltura dovrebbero essere reindirizzati all'azione per il clima, ha suggerito Ajay Banga

Il nuovo presidente della Banca mondiale ha messo in discussione le ingenti somme di denaro che i governi spendono per sovvenzionare i combustibili fossili.

Parlando all'incontro annuale della banca, tenutosi mercoledì in Marocco, Ajay Banga ha affermato che gli 1.25 trilioni di dollari (1,18 milioni di euro) che ogni anno vengono destinati a rendere più economici i carburanti, la pesca e l'agricoltura sono troppi.

Questi tre settori sono responsabili di un impatto ambientale pari a 6.000 miliardi di dollari (5,7 milioni di euro) e la banca vuole che l'azione a favore del cambiamento climatico sia invece prioritaria.

"Non sto dicendo di eliminarli tutti, ritengo che alcuni di questi sussidi siano fondamentali per il contratto sociale con il governo e i cittadini ma non credo che 1.25 trilioni di dollari possano essere considerati tali - ha detto Banga a un panel in occasione degli incontri annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale a Marrakech - credo solo che il tema dei sussidi debba essere discusso".

Perché i governi sovvenzionano i combustibili fossili?

Secondo un rapporto del Fmi del 2021, i governi di tutto il mondo spendono quasi mezzo trilione di euro all'anno per rendere più conveniente l'uso dei combustibili fossili.

Questi sussidi si presentano sotto diverse forme, tra cui agevolazioni fiscali, prestiti a tasso agevolato e tetti al prezzo della benzina.

Quest'ultimo, ad esempio, contribuisce a limitare il costo del carburante per chi fa il pieno alla propria auto.

Sbarazzarsi di sussidi come questi può essere politicamente difficile, in quanto fa aumentare il costo della vita: tuttavia, la maggior parte dei sussidi va in realtà a vantaggio dei ricchi, secondo un recente rapporto della Banca mondiale.

Anche l'Agenzia internazionale dell'Energia (Aie) ha affermato che i sussidi ai combustibili fossili sono in definitiva un modo inefficiente di aiutare i consumatori.

"È molto meglio che i governi spendano tempo e denaro in cambiamenti strutturali che riducano la domanda di combustibili fossili, piuttosto che in aiuti di emergenza quando i prezzi dei combustibili salgono", hanno detto gli analisti dell'Aie all'inizio di quest'anno.

Nel suo rapporto "Detox Development" del giugno 2023, la Banca mondiale osserva che, se si tenesse conto dei costi sociali dei combustibili fossili, come il loro impatto sul cambiamento climatico e l'inquinamento atmosferico, il prezzo sarebbe ancora più alto di quello di mercato.

Eliminando i sussidi ai combustibili fossili, inoltre, sarà più facile per le energie rinnovabili competere.

Che potere ha la Banca mondiale?

Composta da cinque istituzioni e 189 Paesi membri, la Banca mondiale mira a eliminare la povertà nei Paesi in via di sviluppo.

È inoltre sempre più impegnata in soluzioni di sviluppo sostenibile: secondo quanto riportato da Climate Home News, la banca si sta concentrando maggiormente sul cambiamento climatico, in seguito alle richieste di governi ricchi come gli Stati Uniti e la Germania che la finanziano.

Non ha il potere di costringere i governi a eliminare i sussidi ai combustibili fossili: può solo consigliarli e fare pressione, ma la pressione su questo sistema sta aumentando da più parti.

"La gente dirà che non ci sono soldi per il clima, ma ci sono, solo che sono nei posti sbagliati", ha detto il direttore generale della Banca mondiale, Axel Van Trotsenburg, quando è uscito Digital Detox - se potessimo riutilizzare i trilioni di dollari spesi in sussidi inutili e destinarli a usi migliori e più ecologici, potremmo affrontare insieme molte delle sfide più urgenti del pianeta".

Perché anche i sussidi all'agricoltura sono così controversi?

Banga ha dichiarato ai giornalisti che la banca "esaminerà ogni altro luogo in cui esistono fondi che potrebbero essere utilizzati o reindirizzati, sia che si tratti di sussidi ai carburanti e all'agricoltura che causano problemi ambientali, sia che si tratti di mercati volontari del carbonio".

Circa 500 miliardi di dollari (474 miliardi di euro) in sussidi all'agricoltura potrebbero non sembrare così dannosi a prima vista, ma l'agricoltura è il secondo maggior contributore ai gas serra globali e l'allevamento industriale del bestiame è legato a una serie di mali ambientali.

Un recente rapporto di ActionAid ha rilevato che, dopo l'Accordo di Parigi, le banche hanno fornito 20 volte più finanziamenti ai combustibili fossili e alle attività agricole nel Sud del mondo di quanto i governi del Nord del mondo abbiano fornito come finanziamenti per il clima ai Paesi in prima linea nella crisi climatica.

Il documento chiede di porre fine ai sussidi all'agricoltura industriale e di aumentare i finanziamenti per una giusta transizione verso le energie rinnovabili e l'agroecologia.