L'aumento degli affitti e delle spese per l'acquisto delle case hanno portato migliaia di persone in strada a Lisbona e in altre città del Portogallo.

Organizzate nell'ambito delle giornate europee per il diritto alla casa le manifestazioni puntano a fare pressione sul governo per obbligarlo a garantire l'accesso per tutti a un'abitazione dignitosa. Gli affitti e i prezzi delle case in Portogallo sono più che raddoppiati rispetto a salari che spesso non superano i 1000 euro al mese. E le proposte del governo socialista non convincono.

Il diritto alla città, la fine dello sfruttamento e l'aumento del costo della vita sono anche tra le principali preoccupazioni dei manifestanti, che hanno chiesto “una casa dignitosa per tutti”.

Nell'ambito di una settimana d'azione europea per il diritto alla casa (Housing Action Days 2023), coordinata dalla European Action Coalition for the Right to Housing and the City, la manifestazione "Casa Para Viver" (House to Live) riunisce vicino a cento associazioni aderenti.

Il mese scorso il governo socialista di centrosinistra del Portogallo ha presentato un pacchetto di misure per affrontare il problema che è stato approvato giovedì dal governo.

I provvedimenti non hanno però convinto gli attivisti, che li considerano “un cavallo di Troia”, contenenti misure come l'agevolazione degli sgomberi e l'aumento delle agevolazioni fiscali che rafforzano la speculazione immobiliare.

Molti portoghesi, compresa la classe media, vengono esclusi dal mercato immobiliare portoghese a causa dell'aumento degli affitti, dell'aumento dei prezzi delle case e dell'aumento dei tassi dei mutui, alimentati da fattori tra cui il crescente afflusso di investitori stranieri e turisti in cerca di affitti a breve termine che fanno salire i prezzi costringendo gente del posto ad abandonare i propri quartieri.

Gli attivisti reagiscono alla tendenza che sta privando la capitale del suo fascino. Un movimento in crescita chiede un referendum per fermare gli affitti per vacanze a breve termine a Lisbona. Hanno bisogno di almeno 5.000 firme per avviare il processo referendario in municipio.

Tra il 2020 e il 2021, i prezzi delle case in Portogallo sono aumentati del 157%. Dal 2015 al 2021, gli affitti sono aumentati del 112%, secondo l'agenzia statistica dell'Unione europea Eurostat.

Il Portogallo è uno dei paesi più poveri dell'Europa occidentale e ha perseguito a lungo gli investimenti sulla scia di un'economia a basso salario. Poco più della metà dei lavoratori portoghesi ha guadagnato meno di 1.000 euro ($ 1.087) al mese l'anno scorso, secondo le statistiche del ministero del Lavoro