Portogallo, il censimento conferma il 5% di nascite in più nel 2022

Soddisfazione in Portogallo, in cui il censimento conferma il 5% di nascite in più nel 2022, dopo il calo registrato nel 2021.

Più di 80mila sono stati i nuovi nati, dato incoraggiante per un Paese con poco più di 10 milioni di abitanti.

Secondo le statistiche, il Portogallo ha perso più di 200.000 abitanti negli ultimi 10 anni.

Alcune proiezioni prevedono che nel 2070 la popolazione sarà di appena 8 milioni e che il 35% della popolazione avrà più di 65 anni.