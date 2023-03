Riforma delle pensioni: rinviata la visita di re Carlo III in Francia

Tutto rimandato. A causa delle proteste per la riforma delle pensioni che infiammano la Francia e si fanno più dure, decise e imprevedibili, ora dopo ora. Con un bilancio (ancora provvisorio) di 457 arresti e 441 poliziotti feriti, 900 incendi in strada a Parigi. Slitta così l'arrivo di Carlo III, per la prima volta atteso in visita di Stato come monarca del Regno Unito, dopo i 34 viaggi ufficiali nel paese in qualità di principe ereditario, fino ai suoi 74 anni un passo indietro Elisabetta II. Chiara l'impossibilità di seguire il protocollo da parte del contestato presidente Emmanuel Macron che avrebbe dovuto accoglierlo con una cerimonia all'Arco di Trionfo: lì il monarca non ancora incoronato (il 6 maggio 2023, la cerimonia) avrebbe dovuto deporre una corona di fiori davanti alla fiamma del milite ignoto. E, dopo un momento di raccoglimento, percorrere gli Champs Elysees fino all'Eliseo, in corteo con la Guardia repubblicana.

Atteso a Parigi domenica sera, il re avrebbe dovuto tenere un discorso in Senato, ma soprattutto avrebbe voluto occuparsi di questioni ambientali e, nel suo viaggio green, rigorosamente accompagnato dalla moglie, fare tappa in quattro città: oltre alla capitale, era atteso a Versailles, a Landiras e a Bordeaux, la meta più inglese di tutte per numero di emigrati. Per volare, poi, a Berlino seguendo un programma già definito e presentato nel dettaglio, al punto che la famiglia reale aveva annunciato su Twitter la volontà di voler così celebrare le relazioni tra i paesi europei, così vicini per storia, cultura e valori. L'annuncio del rinvio, questa volta, è stato dato da Macron, dopo una telefonata con il re e proprio per garantire condizioni in linea con quei "rapporti amicali".