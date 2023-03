Cortei e proteste in Francia contro Macron e la riforma delle pensioni

Un'altra giornata di proteste in tutta la Francia, dove i cittadini hanno sfogato la loro rabbia per la riforma delle pensioni che il presidente Emmanuel Macron ha fatto passare in Parlamento.

Ci sono state manifestazioni in molte città e scioperi a livello nazionale.

La nostra corrispondente Anelise Borges ha seguito la marcia a Parigi.

"Le strade della capitale francese e delle altre principali città del Paese sono affollate di manifestanti per un'altra giornata di sciopero nazionale e di manifestazioni contro il progetto del governo francese di riformare il sistema pensionistico. Una riforma molto controversa che l'amministrazione francese di Emmanuel Macron ha deciso di licenziare, bypassando il Congresso. Molte persone, che hanno sfilato in corteo per le strade di Parigi, e un numero significativo di giovani hanno detto che la loro rabbia è diretta verso Emmanuel Macron, il presidente francese, che secondo loro è una minaccia per le istituzioni e la democrazia in Francia, proprio per il modo in cui sta facendo le cose, proprio per il modo in cui sta gestendo questa crisi. Macron, che questa settimana è apparso alla TV francese dicendo che non si tirerà indietro, ha ribadito che la riforma è difficile ma necessaria. Tutte queste persone dicono che finché non rinuncerà a questo progetto, continueranno a scendere in strada".

Ma le proteste, per lo più pacifiche, sono state funestate dalla violenza in alcune città al calar della sera.

Ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti a Parigi, Nantes, Rennes e altre città.

Tuttavia, il Presidente Macron insiste che i disordini non lo costringeranno a cancellare la riforma.