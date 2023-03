La Croazia è nello spazio Schengen anche sui voli

Esattamente a mezzanotte con l'orario dei voli estivi, anche gli aeroporti croati sono entrati nel regime Schengen. Ciò significa una procedura e un passaggio dei passeggeri più rapidi perché tutti i voli nell'area Schengen sono trattati come nazionali. Alle soglie della stagione turistica si prevede maggiore traffico e più ospiti. Dopo alcuni adeguamenti e il riutilizzo di terminal e sale d'attesa, gli aeroporti hanno accolto prontamente i primi passeggeri delle compagnie aeree Schengen.

Da oggi, 26 marzo niente più controlli agli aeroporti in Croazia per i passeggeri che vi giungeranno con voli provenienti dai Paesi facenti parte dell’area Schengen e viceversa.

Per l'attuazione del regime Schengen, il più grande aeroporto della Croazia, Zagabria, ha investito un altro milione di euro in lavori di adeguamento degli spazi, prevedendo che i passeggeri in viaggio verso o provenienti dai Paesi Schengen abbiano un passaggio più facile e veloce attraverso il porto da domenica.

Bulgaria, Romania, Cipro e Irlanda saranno le uniche nazioni dell'UE a non far parte dell'area Schengen. Le nazioni extra UE Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein sono incluse nell'area Schengen.