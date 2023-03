BUDAPEST - L'Ungheria sta diventando sempre più isolata all'interno del sistema di alleanze occidentali.

Il primo ministro Viktor Orbán ha sfidato spesso il ​​mainstream europeo in passato, ma con lo scoppio della guerra in Ucraina ha perso anche il suo sostegno più importante: il governo polacco.

Non c'è da stupirsi - quindi - che il primo ministro abbia affermato, durante il suo discorso sullo stato del Paese a febbraio, di aver finito gli alleati.

A proposito dei carri armati Leopard 2 tedeschi consegnati all'Ucraina, Orbán dichiarò:

"Gli altri Paesi pensavano che i tedeschi non sarebbero stati in grado di reggere alla pressione esterna. E, infatti, sono passati dal campo della pace a quello della guerra".

"Per la pace, siamo rimasti solo in due: l'Ungheria e il Vaticano". Viktor Orbán 59 anni, primo ministro dell'Ungheria

"Punizione e ricatto"

L'ultimo ostacolo che pone ora il governo ungherese è il continuo rinvio della ratifica dell'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato.

Un esperto pensa che questo renda l'Ungheria più isolata che mai.

Spiega Péter Krekó, CEO del think tank "Political Capital":

"Sembra abbastanza chiaro che mentre l'Ungheria non riceve fondi Ue, due Stati membri che hanno spesso criticato l'Ungheria per l'arretratezza democratica, Finlandia e Svezia, stanno subendo ora una sorta di punizione e di ricatto dall'Ungheria".

Il professore universitario Zoltán Szenes, che è stato anche capo di Stato Maggiore delle forze di difesa ungheresi, ritiene che il veto da parte dell'Ungheria delle riunioni a livello ministeriale del Comitato Nato-Ucraina potrebbe essere un punto di attrito ancora più importante del rinvio della ratifica dei due Paesi scandinavi.

"Dal punto di vista dell'alleanza, questo ritardo è un problema tecnico. Il vero problema è come possiamo risolvere la situazione con l'Ucraina. C'è molta pressione sugli ucraini, ora stanno modificando le loro leggi secondo i requisiti richiesti dall'Unione europea. Penso che la questione sarà presto all'ordine del giorno e allora, forse, questo punto dolente per la Nato sarà finalmente risolto", spiega Zoltán Szenes.

Allo stato attuale, il Parlamento magiaro voterà a fine marzo se sostenere l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato.

Ufficialmente, il governo sta sostenendo in maniera convinta la proposta di adesione, presentata per la prima volta lo scorso luglio.

"Nessuna risposta"

Il nostro corrispondente da Budapest, Ádám Magyar:

"Ci sarebbe piaciuto chiedere al capo della politica estera ungherese, Péter Szijjártó, ministro degli Affari Esteri, la posizione dell'Ungheria all'interno della NATO e dell'Unione europea, ma il ministero non ha risposto alla nostra richiesta".