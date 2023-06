Di euronews

Gli europarlamentari votano a maggioranza una risoluzione non vincolante che solleva dubbi sul ruolo che Budapest dovrebbe assumere dal primo luglio.

L'Ungheria potrebbe non svolgere credibilmente il compito di Paese presidente di turno del consiglio dell'Unione europea. Budapest dovrebbe rilevare il testimone dal primo luglio ma gli europarlamentari votano una risoluzione per mettere in guardia. E' passata con 442 sì 144 no e33 astensioni.

La risoluzione ha il sostegno dei tre principali partiti del Parlamento europeo, il PPE di centrodestra, i Socialisti e Democratici e il liberale Renew Europe, nonché dei gruppi dei Verdi e della Sinistra ma non è giuridicamente vincolante.

Il Parlamento si interroga su come l'Ungheria sia in grado di svolgere questo compito in modo credibile nel 2024 in considerazione del mancato rispetto del diritto dell'UE e dei valori sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, nonché del principio di leale cooperazione.