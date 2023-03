Mosca e Kiev si contendono i ruderi di Bakhmut, la conquista più ambita in una fase della guerra che potrebbe dare una svolta definitiva al conflitto inizato più di un anno fa . La determinazione di Kiev nel mantenere il punto è ormai palese, mentre Mosca ha sacrificato moltissimi uomini per tentare di espugnare la città.

Il comunicato della presidenza ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presieduto lunedì una riunione con i vertici del suo esercito in cui è stata discussa in dettaglio la situazione sul campo, il capo delle forze armate Valery Zaluzhny e il comandante del gruppo di truppe operativo-strategico Khortytsia, Oleksandr Syrsky, si sono espressi a favore del proseguimento della difesa di Bakhmut. Lo afferma la presidenza ucraina in un comunicato pubblicato sul suo sito web. Una decisione comunque sofferta. Secondo informazioni che erano trapelate da diverse fonti Zaluzhny qualche settimana aveva raccomandato di considerare piuttosto l'opzione di lasciare Bakhmut per ragioni tattiche. Opinione che non era condivisa agli altri alti gradi dello stato maggiore di Kiev e in effetti ha prevalso la scelta contraria. Si tiene la posizione, costi quel che costi.

L'azione russa

Intensi bombardamenti russi hanno preso di mira la città nella regione di Donetsk e i villaggi limitrofi, Mosca ha lanciato un assalto su tre fronti per cercare di spezzare la resistenza a Bakhmut. Per il comandante del gruppo Wagner, Yevgeniy Prigozhing, la città cadrà prima o poi in mano russe.