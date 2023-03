Le autorità di Kiev hanno fatto sapere che l'Ucraina continuerà a difendere Bakhmut, mentre è stato emesso l'ordine di inviare rinforzi nell'area.

Secondo l'Istituto per lo Studio della guerra la città non è tuttavia significativa dal punto di vista operativo o strategico. La presa di Bakhmut è necessaria ma non sufficiente per ulteriori progressi russi nella regione di Donetsk, e le forze di Mosca hanno già subito perdite pesanti quindi molto probabilmente il loro attacco culminerà dopo che l'avranno messa al sicuro.

La lotta dell'Ucraina per Bakhmut è diventata strategicamente significativa a causa dell'attuale composizione delle forze russe schierate nell'area. Danneggiare gli elementi militari del Gruppo Wagner, insieme ad altre unità d'élite impegnate, in un contesto di guerriglia urbana difensiva, potrebbe favorire fortemente l'Ucraina, secondo quanto ha affermato l'ISW.

Sempre secondo il Think tank questa osservazione è valida in generale, anche se le reclute di detenuti russi adatti al combattimento non è illimitato e l'eliminazione permanente di decine di migliaia di loro a Bakhmut significa che non saranno disponibili per combattimenti più importanti.

Il ministero della Difesa britannico valuta che il comando militare russo non riesca ad equipaggiare adeguatamente le sue forze nonostante i combattimenti in corso. Secondo il un recente aggiornamento dell'intelligence britannica, il comando militare russo sta ordinando ai riservisti mobilitati di assaltare le posizioni ucraine solo con armi da fuoco.

La battaglia di Bakhmut potrebbe danneggiare gravemente le migliori forze del gruppo Wagner, privando la Russia di alcune delle sue truppe d'assalto più efficaci e più difficili da sostituire.