In Ucraina la capitolazione di Bakhmut è imminente.

Secondo Mosca la città avamposto della resistenza ucraina nel Donetsk è circondata. Le forze di Kiev controllano ancora il territorio ma il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino Danilov ha definito la situazione un 'inferno', con combattimenti sempre più intensi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato nel suo discorso notturno che le forze militari sono impegnate in una battaglia "dolorosa e difficile" nella regione orientale del Donbass, che comprende la città di Bakhmut, devastata dalla guerra.

"Ringrazio tutti coloro la cui vita salva la vita dell'Ucraina. Vorrei rendere un tributo speciale al coraggio, alla forza e alla resilienza dei soldati che combattono nel Donbas. Questa è una delle battaglie più difficili. Dolorosa e difficile".

Civili a Bakhmut

Per i civili della regione è una lotta quotidiana per la sopravvivenza. Le persone sono costrette a cucinare per strada e molti vivono in scantinati senza elettricità, riscaldamento o acqua.

"Non è che non abbiamo paura. Anche noi abbiamo paura, ma siamo vivi - dice una residente - E voglio che tutto finisca più in fretta: devono trovare un accordo o la questione deve essere risolta in qualche modo. È insopportabile".

Situazione complessa anche a Kupiansk nella regione di Kharkiv dove le autorità ucraine hanno ordinato alle persone più vulnerabili e a mobilità ridotta di lasciare la città a causa dei bombardamenti russi.