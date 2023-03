Dodici anni dopo la triplice fusione dei reattori della centrale nucleare di Fukushima, il Giappone si prepara a scaricare in mare un'enorme quantità di acque reflue radioattive trattate.

L'acqua è destinata ad essere stoccata in circa 1.000 vasche che occupano gran parte della superficie della centrale.

Per dimostrare che si tratta di un procedimento sicuro, l'operatore dell'impianto ha introdotto centinaia di pesci nell'acqua trattata e diluita.

Tomohiko Mayuzumi, portavoce dell'operatore TEPCO, spiega: "Abbiamo avviato degli allevamenti ittici con l'obiettivo di rendere evidente alla gente che l'acqua trattata è sicura da rilasciare. Non ha alcun impatto negativo sui pesci".

Nonostante le rassicurazioni del governo giapponese e dell'operatore dell'impianto, la TEPCO, le comunità di pescatori locali temono ulteriori danni alle loro attività.

Cina, Corea del Sud e le nazioni insulari del Pacifico, hanno espresso preoccupazioni per la sicurezza. Anche gli esperti di radiologia sono scettici.

Katsumi Shozugawa, esperto di radiologia dell'Università di Tokyo, spiega quali sono le criticità: "Come misuratore, ciò che mi preoccupa di più è che non saremo in grado di controllare meticolosamente i livelli di concentrazione di trizio) nell'acqua che viene rilasciata".

L'operatore dell'impianto ha annunciato che in primavera sarà tutto pronto per lo sversamento dell'acqua, ma che prima sarà necessaria l'approvazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.