Ucraina, il premier spagnolo Sanchez a sorpresa a Kiev

A un anno dall’inizio della guerra, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez arriva a Kiev.

"Sono tornato a Kiev, un anno dopo l’inizio della guerra. Saremo al fianco dell’Ucraina e del suo popolo finché non tornerà la pace in Europa", così Sanchez sul suo profilo Twitter, sia in spagnolo che in ucraino e condividendo il video che lo ritrae scendere dal treno. Dove è stato accolto dal viceministro degli Esteri ucraino Andrij Melnyk.

Nel corso della giornata vedrà il presidente Volodymyr Zelensky, ma visiterà anche Bucha e Irpin per rendere omaggio alle vittime della guerra. Visiterà anche il parlamento ucraino.

È la seconda visita a sorpresa del premier spagnolo a Kiev da quando è iniziata l’invasione russa e fa seguito a quella del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Già ieri, 22 febbraio, il governo spagnolo aveva annunciato nuovi rifornimenti all’Ucraina che prevedono tra l'altro sei carri armati Leopard 2A4.

