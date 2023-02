Siamo a Palanca, nella parte meridionale della Moldavia, e questo è il confine con l'Ucraina, Odessa è in realtà a solo un'ora di macchina da qui.

Dall'inizio della guerra, un anno fa, più di 750.000 persone sono fuggite nel piccolo Paese della Moldavia, e circa 100.000 vi sono rimaste.

Siamo qui per vedere come vivono queste persone oggi e quali sono le loro speranze per il futuro, il tutto andrà in onda nel prossimo episodio di Witness.

La Moldavia è uno dei paesi più poveri d'Europa: ciononostante, dall'inizio della guerra in Ucraina ha accolto i rifugiati a braccia aperte.

"Quando la guerra è iniziata - dice Constanta Dohotaru, coordinatrice del programma presso Moldova for Peace -

abbiamo deciso che il minimo che potevamo fare era unirci e cercare di offrire un sostegno alle persone in fuga dall'Ucraina".

AP Photo Frank Augstein/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Questa ONG offre spazi sicuri per donne e bambini rifugiati: la maggior parte dei rifugiati ucraini vive con famiglie moldave che li ospitano.

"Riguardo alla guerra in Ucraina - dice Dimitro Kochegov, rifugiato ucraino - cerco di non pensarci nemmeno, non voglio caricare la mia mente con pensieri pesanti".

Questi rifugiati rom ucraini vivono in centri di accoglienza per rifugiati in tutta la Moldavia.

"Sono tre mesi che viviamo qui - afferma Iduard Mihay, rifugiato ucraino - siamo partiti, siamo usciti di casa, abbiamo lasciato tutto.

Mio padre e mia madre sono ancora lì: ho preso i bambini e li ho portati qui per maggiore sicurezza".

Al confine con l'Ucraina, la situazione è quasi tornata alla normalità: la gente ora va avanti e indietro tra la Moldavia e l'Ucraina.

Ma le organizzazioni internazionali rimangono in allerta, in caso di escalation della guerra.

"Come si può vedere in questo momento - dice Tim Shoffner, responsabile delle relazioni esterne dell'UNHCR Moldavia - non c'è molta gente qui, perché il numero degli arrivi è diminuito rispetto al picco dell'afflusso.

Ma manteniamo questo sito per scopi di emergenza, perché c'è ancora una guerra in corso in Ucraina e non sappiamo quante altre persone potrebbero arrivare domani".