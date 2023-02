Negli ultimi giorni, i negozi del Regno Unito hanno dovuto far fronte a carenze di pomodori e altri ortaggi.

Al punto che Asda, il terzo supermercato più grande della Gran Bretagna, ha addirittura introdotto un limite temporaneo di tre confezioni di pomodori, mentre un'altra catena, Morrisons, ha dichiarato che avrebbe imposto un limite di due pezzi a persona. Molti utenti dei social media nel Regno Unito sono scesi in campo su Twitter per denunciare la mancanza di pomodori freschi.

Carenza di pomodori, colpa del maltempo, del caro energia o di Brexit?

Ma altri hanno incolpato la Brexit per le carenze. The Cube ha dato un'occhiata più da vicino a ciò che sta realmente accadendo. I supermercati hanno dato la colpa al maltempo in Marocco e in Spagna, i principali fornitori di pomodori, per l'interruzione della produzione.

Secondo l'ambasciata britannica, il 25% dei pomodori consumati nel Regno Unito proviene dal Marocco. È vero che il Marocco e la Spagna hanno registrato temperature insolitamente fredde nelle ultime settimane. Il direttore del British Retail Consortium ci ha detto via e-mail che le difficili condizioni meteorologiche nel sud dell'Europa e nel nord dell'Africa hanno interrotto il raccolto di alcuni prodotti ortofrutticoli, tra cui pomodori e peperoni.

Ma il Marocco e la Spagna riforniscono anche altri Paesi dell'Ue e molti sui social media hanno postato foto di scaffali completamente riforniti, come ad esempio qui in Francia. Qual è dunque la ragione di tutto questo? Lo abbiamo chiesto a Chris White, direttore di FruitNet che reputa che per un fornitore sia meno costoso vendere ai "Paesi Bassi e altri Paesi del nord Eu come la Germania e così via, perché non hanno queste 25 miglia di Canale della Manica da negoziare, perché questo aggiunge un costo".

Abbiamo parlato con un'altra associazione di agricoltori che ci ha spiegato che la situazione è aggravata dalla minore produzione di pomodori in serra nel Regno Unito e nei grandi Paesi produttori come l'Olanda, a causa degli alti costi energetici. Ma che dire della Brexit in questa situazione?Abbiamo posto la domanda a Pekka Pesonen, direttore di un'associazione di agricoltori dell'Unione europea.

Pekka Pesonen, segretario generale del Copa&Cogeca ha le idee chiare: "Certo, non aiuta il fatto che ora dobbiamo seguire le regole della Brexit, che in alcuni casi può avere un impatto. Ma direi che la ragione principale è il clima e l'aumento dei prezzi dell'energia". In Europa, l'Independent ha riferito che anche l'Irlanda sta iniziando ad avere problemi simili.

Secondo i coltivatori e gli esperti con cui abbiamo parlato, potrebbero volerci ancora un paio di settimane prima che i pomodori tornino nei supermercati.