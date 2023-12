Manca l'elettricità in circa ottomila case in Scozia. Strade e treni bloccati nel nord dell'Inghilterra. Disagi e rischi all'aeroporto di Heathrow

PUBBLICITÀ

Case danneggiate, treni cancellati e migliaia di persone rimaste senza corrente: sono i danni della tempesta Gerrit in Scozia, in alcune zone dell'Inghilterra settentrionale e in Galles già colpite di recente da forti nevicate.

I venti fino a 140 chilometri orari, la neve e la pioggia (in alcune località ne è caduta quasi la metà della media mensile) hanno costretto alla sospensione dei servizi ferroviari e a interruzioni del traffico stradale in diverse città.

Disagi e voli cancellati a Londra a causa del maltempo

L'aeroporto londinese di Heathrow ha cancellato diciotto voli mercoledì, su rotte nazionali da Aberdeen, Edimburgo e Glasgow, e internazionali come quelle per Barcellona, Berlino, Madrid e Parigi.

A causa delle condizioni meteo, un aereo delle American Airlines è stato ripreso durante un atterraggio rischioso sulla pista dell'aeroporto.

Conseguenze della tempesta Gerrit nella periferia di Manchester in Inghilterra

Il black out in Scozia potrebbe continuare per altre 48 ore

Al momento, non sono stati segnalati feriti ma molti residenti per precauzione hanno lasciato le proprie case. Il black out elettrico ha coinvolto ottomila abitazioni in Scozia e la compagnia energetica scozzese SSEN ha avvertito che l'interruzione della corrente potrebbe continuare fino a venerdì nel nord-est del Paese e nelle isole Shetland.

Nel 2021 migliaia di scozzesi erano rimasti isolati per una settimana in seguito alla tempesta Arwen. La Tornado and Storm Research Organisation (Orro), un'organizzazione privata che monitora il meteo estremo in Gran Bretagna, considera il fenomeno in corso un tornado, molto raro in questa parte del mondo.

Nel 2015, sulla scia degli Stati Uniti, l'ufficio meteorologico della Gran Bretagna (Met Uk) ha iniziato ad assegnare dei nomi ai fenomeni meteo, in collaborazione con quello irlandese e olandese.

Quest'anno il Met ha scelto nomi di importanti scienziati o meteorologi. La tempesta in corso prende il nome dunque dal meteorologo olandese e personalità televisiva, Gerrit Hiemstra.