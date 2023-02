In Ucraina è in corso una battaglia "ai nostri confini storici per la nostra gente". Sono le parole del presidente Vladimir Putin che ha presenziato ad un concerto patriottico allo stadio Lushniki di Mosca. La macchina della propaganda russa marcia a pieno regime per il sostegno dello sforzo bellico in corso. "Oggi, come parte di un'operazione militare speciale... ci siamo riuniti qui per un evento festivo, ma so che stavo solo ascoltando la massima leadership militare del paese sul fatto che in questo momento c'è una battaglia sul nostro confini storici, per il nostro popolo" ha detto Putin, che ha aggiunto: "I valorosi del distretto militare settentrionale stanno combattendo eroicamente, coraggiosamente, coraggiosamente. Siamo orgogliosi di loro".

La revoca delle linee di politica estera del 2012

Putin ha revocato nelle ultime ore il decreto sulle linee di politica estera risalente al 2012 in cui metteva tra gli obiettivi la cooperazione con la Ue per la creazione di "un unico spazio economico e umano dall'Atlantico all'Oceano Pacifico" e lo sviluppo delle "relazioni con la Nato".