Bielorussia - Polonia, impossibile passare per i camion. Ai mezzi pesanti è stato impedito di transitare attraverso l'ultimo valico di frontiera che era restato aperto tra i due Paesi. Il risultato sono state code di anche 50 ore alla frontiera. La decisione di chiuderlo è stata presa da Varsavia, una rappresaglia dopo le Minsk ha deciso di impedire il passaggio sul territorio nazionale ai camion polacchi diretti in Lettonia e Lituania. Ancora prima, due settimane fa, il penultimo valico aperto, quello di Bobrowniki era stato chiuso sempre da Varsavia dopo la condanna a 8 anni di carcere duro in Bielorussia del giornalista dissidente Andrzej Poczobut di nazionalità bielorussa e polacca.

Varsavia-Minsk: da due anni i rapporti sono ai minimi termini

E' l'ultimo capitolo di una disputa che penalizza il traffico pesante su gomma ma che nasce da lontano. I rapporti tra i due Stati hanno raggiunto i minimi termini due anni fa quando Varsavia accusò Minsk di usare i migranti come arma di ricatto verso l'Unione europea inviandone a migliaia verso la frontiera. La crisi ucraina, col supporto di Lukashenko a Mosca, ha acuito le divergenze.

Proprio oggi il giornale tedesco Suddeutsche Zeitung ha rivelato che il piano di Mosca sarebbe di inglobare entro il 2030 la Bielorussia. La tesi si basa su un documento che i servizi reputano attendibili.

In queste settimane uno dei temi più dibattuti è l'aiuto di Minsk a Mosca nella guerra in Ucraina: se possa diventare qualcosa di più che un supporto logistico.