Ucraina: la battaglia per Bakhmut e l'offensiva di primavera

Bakhmut e l'offensiva di primavera: troppo per le forze ucraine?

Il Washington Post cita esperti della difesa statunitense, secondo cui le forze ucraine non sarebbero in grado di difendere Bakhmut e condurre al contempo un'offensiva di primavera, consigliando a Kiev di dare a quest'ultima la priorità strategica. Rapporti occidentali rivelano intanto il persistere delle preoccupazioni sulla determinazione dell'Ucraina a tenere Bakhmut.

Difendere a oltranza per assorbire gli sforzi russi

L'Istituto per lo studio della guerra continua tuttavia a considerare che si tratti di uno sforzo strategicamente valido, malgrado i costi che potrà comportare per l'Ucraina. La sua strenua difesa da parte di Kiev ha infatti costretto Mosca a sostenere la sua offensiva, dispiegando gran parte del Gruppo Wagner e forze aeree di grande valore La difesa di Bakhmut ha insomma impegnato in modo significativo le forze russe e probabilmente creerà condizioni favorevoli per una futura controffensiva ucraina.

Una mossa strategica per evitare il ripiegamento su terreni meno favorevoli

Difesa di Bakhmut e controffensiva di primavera non si escluderebbero quindi a vicenda, soprattutto considerando che se le truppe russe avessero preso la città senza incontrare resistenza, avrebbero potuto spingere oltre la loro offensiva e costringere l'Ucraina a un ripiegamento difensivo su terreni meno favorevoli.

Donetsk e Luhansk: fronte caldo che preoccupa Kiev e impegna Mosca

Il Presidente ucraino Zelenskiy ha dichiarato che la situazione nella parte orientale di Donetsk e Luhansk rimane molto difficile, ma che il prolungato coinvolgimento della Russia in quelle regioni assorbe le sue forze e riduce la sua capacità di combattere altrove in Ucraina. Il capo del gruppo Wagner ha intanto detto che i suoi uomini sono ancora lontani dall'accerchiamento di Bakhmut a causa della difesa ucraina.