Le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì all'ospedale San Raffaele di Milano, restano stazionarie. Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'ex presidente del Consiglio ha una forma di leucemia, diagnosticata di recente, e avrebbe già iniziato la chemioterapia. Il quadro è resto complicato dalla polmonite che sarebbe una diretta conseguenza del sistema immunitario compromesso.

La prima somministrazione di chemio è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano serie ma stabili. Intorno a Berlusconi si sono stretti i familiari. Sono tornati nuovamente al San Raffaele il fratello Paolo e l’ultimo figlio Luigi. Verso mezzogiorno è arrivata anche la figlia Marina. Nella giornata di ieri a fare visita al padre anche gli altre figli Pier Silvio e Barbara.

Fonti dall’ospedale

Sono ore di attesa. Ancora nessuno bollettino ufficiale, almeno per il momento. Il compito di redigerlo dovrebbe essere affidato, qualora si decida di emettere una nota sulla situazione, al Dottor Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere e direttore delle Terapie intensive al San Raffaele.

La telefonata ai vertici di Forza Italia

Silvio Berlusconi dalla terapia intensiva è vigile e attivo. Ha voluto telefonare al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, parlando poi con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito.

Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché “l Paese ha bisogno di noi!”. Questo è quanto si legge in una nota di Forza Italia. "Tutti gli hanno assicurato - prosegue la nota - che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre.

"Non ho parlato di questo con il presidente. Non sono un medico. Mi risulta che stia reagendo alle terapie che gli stanno somministrando i medici", osserva il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli rispondendo ai giornalisti.

I sintomi

Il Cavaliere ha passato una notte tranquilla. Ora sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue.

La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale.

Il fondatore di Forza Italia, prima del nuovo ingresso in ospedale, mentre si trovava nella villa di Arcore, pare avesse già manifestato un forte affaticamento respiratorio. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, aveva commentato ieri il ricovero di Berlusconi dicendo che a quanto gli risulta "è stato ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione. Però parla".

Negli ultimi anni Berlusconi ha subito un progressivo deterioramento del suo stato di salute e diversi ricoveri. Il più recente a gennaio 2022, quando è stato ricoverato per otto giorni a causa di un'infezione alle vie urinarie.

Anche durante la pandemia, l'ex premier è stato ricoverato due volte: la prima per dieci giorni a settembre del 2020, dopo essere risultato positivo al Covid-19, la seconda a maggio del 2021 per problemi collegati all'infezione polmonare causata dal virus.

Negli anni precedenti ha anche subito alcune operazioni piuttosto delicate, tra cui un intervento al cuore per la sostituzione della valvola aortica nel 2016, e un’operazione d’urgenza per un’occlusione intestinale nel 2019.