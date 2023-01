Sparatoria in Florida nel giorno del ricordo di Martin Luther King

Otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta lunedì a Fort Pierce, in Florida, nel corso delle celebrazioni per l’anniversario della nascita di Martin Luther King Jr.

L’agguato si è verificato lunedì sera all’Ilous Ellis Park, dove gli abitanti del quartiere avevano organizzato una giornata per le famiglie in occasione della commemorazione.

Festa che però è stata rovinata da ripetuti colpi di pistola sparati da un ignoto.

Una delle vittime è rimasta gravemente ferita, altre quattro persone sono state colpite mentre cercavano di fuggire. Non ci sono stati fermi.