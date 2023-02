Pentagono: avvistato un pallone-spia cinese nello spazio aereo Usa

Il Pentagono sta valutando come rispondere all'avvistamento di un presunto pallone-spia cinese sopra gli Stati Uniti.

I funzionari della Difesa affermano che stanno monitorando la situazione, ma non intendono abbattere il pallone per evitare possibili incidenti e il ferimento delle persone a terra.

Il pallone aerostatico è stato avvistato di recente sopra gli Stati occidentali e ha costretto a una breve chiusura precauzionale di un aeroporto nella città di Billings, nel Montana.

Durante il suo percorso avrebbe attraversato anche un'area sensibile al di sopra di basi con missili nucleari.

Alla richiesta di chiarimenti, una funzionaria cinese ha negato che il suo Paese stia spiando gli Stati Uniti.

"La Cina non ha intenzione di violare il territorio e lo spazio aereo di alcun Paese sovrano - ha dichiarato Mao Ning, portavoce del Ministero degli Affari esteri - Per quanto riguarda il pallone aerostatico, stiamo esaminando e verificando la situazione e speriamo che entrambe le parti possano gestire la situazione con calma e attenzione".

La Cina ha lanciato una serie di satelliti che Washington ritiene siano destinati a spiare gli Stati Uniti. Secondo gli analisti, è improbabile che il pallone aerostatico fornisca ulteriori vantaggi alla raccolta di informazioni da parte dei cinesi. Ma aumenta ulteriormente le tensioni tra i due Paesi prima della possibile visita del Segretario di Stato Antony Blinken a Pechino questo fine settimana.

Il viaggio di Blinken, che fa seguito al suo tour in Medio Oriente, non è stato formalmente annunciato. Tuttavia, si dice che sia finalizzato a trovare un terreno comune in mezzo a una serie di conflitti diplomatici di lunga data.