Liberi tutti!

Domenica di riapertura per la ferrovia ad alta velocità, la sezione di Hong Kong del China's Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong "Express Rail Link", ferma da quasi tre anni a causa della pandemia.

Domenica scorsa (8 gennaio), i viaggi senza più quarantena per gli stranieri e per chi proveniva da Hong Kong, stavolta ripartono i treni ad alta velocità: in Cina è davvero scattato il "liberi tutti" per i viaggiatori. Dopo aver constatato il fallimento dell'obiettivo "ZeroCovid", perseguito inutilmente con anni di rigidissimi lockdown...

Nel viaggio da Hong Kong verso la Cina continentale le uniche restrizioni, ora, riguardano il numero dei viaggiatori (al massimo 5.000 al giorno) e l'obbligatorietà di un test-negativo al Covid fatto 48 ore prima della partenza.

I passeggeri che viaggiano in entrambe le direzioni - da Hong Kong alla vicina provincia del Guangdong e viceversa - hanno accolto, naturalmente, con favore la ripresa del collegamento.

Covid: picco ormai lontano

Si allenta, nel frattempo, la pressione sugli ospedali cinesi.

Secondo la Commissione Salute nazionale di Pechino, il picco del 23 dicembre è ormai un lontano ricordo e il numero dei pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie cinesi è calato dell'83%.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha esortato la Cina a continuare a fornire dati precisi, come ha fatto sabato con il primo annuncio di cifre ufficiali: poco meno 60.000 decessi tra l'8 dicembre e il 12 gennaio, con una notevole differenza di numeri tra le vittime per insufficienza respiratoria causata da Covid (5.503) e il numero dei morti causati da cancro, malattie cardiache e altri disturbi, combinati al Covid (5.435).

Dati, specificano gli esperti della sanità cinese, riferiti esclusivamente ad ospedali e strutture sanitarie.

I dati-Covid della Cina

Verso il Capodanno cinese

In questo clima di presunto miglioramento della situazione, 1 miliardo e oltre 400 milioni di cinesi stanno vivendo la settimana che porterà, domenica prossima, al tanto atteso Capodanno Lunare cinese, una delle feste più attese dell'anno.