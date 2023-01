Lite Serbia-Kosovo, Budapest a sostegno di Belgrado

La Serbia ha ottenuto il sostegno politico pubblico da parte dell'Ungheria, nella strategia per ostacolare l'adesione del Kosovo a qualsiasi organizzazione internazionale ed europea.

Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dačić, è stato ospitato a Budapest dall' omologo ungherese, Peter Szijjarto.

"La nostra posizione - dice quest'ultimo - è che il successo della ricerca di un compromesso non andrebbe a buon fine se varie formazioni europee ammettessero prematuramente il Kosovo, quindi il governo voterà No sull'ammissione del Kosovo come membro del Consiglio d'Europa".

La temporanea e fragile pacificazione tra Serbia e Kosovo è stata mediata la scorsa settimana da Unione europea e Stati Uniti.

AP Photo Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

I serbi del nord del Kosovo hanno rimosso le proprie barricate, eppure le due parti sembrano lontane dal raggiungere un sostanziale accordo a lungo termine sui diritti della minoranza etnica serba e sull'ammissione del Kosovo nelle maggiori organizzazioni internazionali ed europee, in particolare all'Unione europea.

"La Serbia - dice BESNIK BISLIMI, vice premier kosovaro - ha inviato lettere a cinque Paesi: Spagna, Romania, Slovacchia, Cipro e Grecia, chiedendo loro di non accettare la domanda di adesione del Kosovo all'Unione europea, il che è una violazione diretta dell'accordo per il quale la Serbia insiste affinché venga attuato".

L'accordo prevede che il Kosovo riconosca l'Associazione dei comuni serbi nella sua parte settentrionale e che la Serbia si astenga dal fare pressioni contro l'adesione del Kosovo all'Unione europea, all'Onu e al Consiglio d'Europa.