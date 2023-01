Carinzia: alla scoperta del lago Weissensee, dove il ghiaccio...resiste

Le temperature invernali più miti della media minacciano la copertura di ghiaccio sul lago Weissensee, una delle poche superfici di ghiaccio naturale in Austria - siamo in Carinzia - che quest'anno ha una copertura di ghiaccio sufficientemente spessa.

Il lago - durante la stagione invernale - viene definito "la pista di pattinaggio su ghiaccio naturale più grande d'Europa".

A 930 metri di altitudine, nel lago più alto delle Alpi austriache, i "Maestri del ghiaccio" controllano ogni mattina lo spessore e la qualità del ghiaccio: vento, pioggia e neve possono danneggiare rapidamente lo strato di ghiaccio, relativamente sottile.

In altri anni di più più "normale freddo", la copertura di ghiaccio qui aveva uno spessore di 50 centimetri, in questo periodo dell'anno.

E invece, ora ogni millimetro conta...

La cura del ghiaccio... Screenshot

La cura del ghiaccio è particolare, soprattutto perchè a partire dal 21 gennaio qui arriveranno circa 6.000 olandesi, per la loro tradizionale "Elfstedentocht", una gara di velocità sul ghiacciato, attraverso un percorso in undici città, che in Olanda non si può più fare semplicemente...perchè non c'è più ghiaccio (resistente).