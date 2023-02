Austria: attivisti per il clima bloccano il centro di Vienna

Con il blocco di una delle strade principali del centro di Vienna, il gruppo di attivisti per il clima "Last Generation" ha dato il via a due settimane di proteste in Austria.

L'obiettivo della manifestazione è interrompere il traffico mattutino diretto al centro della capitale per sensibilizzare sul problema del cambiamento climatico.

Come suggerisce il nome stesso, "Last Generation" ritiene di essere l'ultima generazione a poter fermare il grave impatto causato dal cambiamento climatico. Il gruppo si definisce un “movimento di resistenza non violenta”.

Per approfondire: