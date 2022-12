Giordania, sciopero per il prezzo dei carburanti

Entrano in agitazione in Giordania i proprietari di camion e pullman destinati al trasporto locale, in segno di protesta per l'aumento dei prezzi del carbirante in tutto il paese.

La mobilitazione si è diffusa in diverse località del paese, e la polizia in alcuni casi ha usato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. A Maan negli scontri è morto un ufficiale di polizia.

Gli scioperanti chiedono al governo una riduzione del prezzo del gasolio, considerato il principale fattore di costo che sta mettendo molte imprese fuori mercato.