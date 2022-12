È la squadra che non ti aspetti: compatta, cinica dagli 11 metri, determinata. Una sorpresa, ma non un inedito per la Croazia, tre volte semifinalista ai Mondiali dal 1998 al 2022.

La partita di martedì contro l'Argentina è l'ultimo ostacolo per la Croazia prima di giocare la sua seconda finale consecutiva.

Il capitano croato Luka Modrić, centrocampista del Real Madrid, assicura che la squadra è pronta: "Non vedo l'ora di giocare un'altra semifinale contro una grande squadra, questo è quello che voglio. Non si tratta solo di affrontare un giocatore: naturalmente Leo è il loro top player e per noi sarà molto difficile fermarlo, ma siamo pronti e daremo il massimo. Spero che sia sufficiente per arrivare in finale, ora voglio solo giocare un'altra semifinale".

Modric promette emozioni, ma non si azzarda a fare un pronostico sul risultato: "Abbiamo molta fiducia e in questi momenti stiamo dimostrando una mentalità davvero forte quando serve".

Battere un'altra Grande del calcio sudamericano e arrivare in finale sarebbe un'impresa per uno Stato che conta poco più degli abitanti della Toscana: il percorso degli uomini di mister Dalić sta facendo schizzare le quotazioni del team balcanico alle stelle.