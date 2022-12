Due treni passeggeri si sono scontrati poco fuori Barcellona, in Spagna per cause ancora da accertare. Il bilancio parla di oltre 155 feriti, nessuno sarebbe comunque in gravi condizioni.

I convogli si sono ritrovati improvvisamente uno dietro l’altro sullo stesso binario. Lo schianto è avvenuto nei pressi della stazione di Montcada i Reixac-Manresa, in Catalogna, dove subito sono accorsi numerosi servizi di emergenza.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute diverse unità di pronto intervento medico. I pompieri hanno dovuto sbloccare le portiere dei due treni per far scendere tutti i passeggeri e metterli in sicurezza.

Una strage evitata

Lo schianto è avvenuto nei pressi di una stazione, con i treni che procedevano a bassa velocità. La maggior parte dei feriti ha riportato traumi da caduta durante l'impatto.

Secondo quanto si apprende un treno diretto a Barcellona ha urtato l'altro che si trovava in stazione, anch'esso diretto nella capitale catalana.