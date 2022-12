Tragedia di Natale sull'autobus.

È salito a sette il bilancio delle vittime dell'incidente di un autobus, avvenuto nella notte di Natale (dopo le ore 21), in Spagna, a Cerdedo-Cotobade, paese della provincia di Pontevedra, in Galizia, non lontano da Vigo e dal confine con il Portogallo.

Solo due i sopravvissuti: una donna e l'autista del bus, ricoverati in ospedale in condizioni non gravi.

Tra le vittime, anche una giovane donna peruviana, che aveva appena finito il turno di lavoro in una vicina casa di riposo.

L'autobus è uscito di strada ed è precipitato nel fiume Lérez, dopo aver distrutto la recinzione di protezione del ponte che stava attraversando.

Ancora ignote le cause: secondo gli inquirenti, il maltempo avrebbe provocato l'uscita di strada del pullman. Al momento dell'incidente, in quel tratto di strada, stava piovendo con forte intensità.

La Guardia Civil ha comunicato che l'autista dell'autobus è risultato negativo al test sull'uso di alcol e droghe.

"Le mie condoglianze ai familiari delle vittime". Alfonso Rueda Presidente della Regione Galizia

Secondo il quotidiano La Vox de Galicia, le vittime erano - in parte - parenti di detenuti e stavano rientrando da aver fatto loro visita al carcere di Monterroso, sempre in Galizia.

Le autorità hanno detto che un automobilista ha lanciato l'allarme per primo, dopo aver notato che una ringhiera di sicurezza sul ponte era stata danneggiata. I soccorritori hanno poi ricevuto una chiamata dall'autobus (probabilmente l'autista), che li ha aiutati a trovare il relitto.

L'incidente è avvenuto "in un punto con una forte pendenza", rendendo difficile l'accesso, ha dichiarato un portavoce della Guardia Civil di Pontevedra, città che si trova a circa 30 chilometri dal luogo dell'incidente.