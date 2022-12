A Budapest si respira l’atmosfera di Natale, non solo per luci e gli addobbi. Per le strade della capitale ungherese da giorni si possono fare incontri magici con Babbo Natale e i suoi aiutanti. Su un filobus molto particolare si aggira per la città distribuendo dolci ai più piccoli e non solo. Perché regalerà anche il sorriso ai più bisognosi. Santa Claus consegnerà regali ai meno fortunati attraverso il Baptist Charity Service.

Un modo per prendersi anche degli ultimi, specie dopo la pandemia e nel mezzo di una crisi economica, come ha sottolineato Gergely Karácsony, sindaco di Budapest: Quest'anno il nostro messaggio è: meno luci scintillanti, più solidarietà, ha detto.

Il filobus di Babbo Natale sarà attivo fino al 18 dicembre. Quest’anno l’obiettivo è donare un po’ di gioia ai tanti bambini ucraini fuggiti in Ungheria che sperano ancora nel miracolo di Natale.