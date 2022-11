Migranti: sbarchi in Sicilia e Calabria, tensioni a Ventimiglia

Continuano gli sbarchi

Dopo i 300 migranti giunti domenica a Lampedusa, questo lunedì 14 novembre si segnala l'arrivo di 263 migranti nel porto di Roccella Jonica, in Calabria, e altri 148 al porto di Messina, trasbordati da due pescherecci su un pattugliatore della Guardia di Finanza.

È in arrivo, inoltre, un secondo pattugliatore, con 61 migranti a bordo.

I migranti sono in prevalenza egiziani, siriani e pakistani.

A Lampedusa, la struttura di prima accoglienza è stata alleggerita: 406 ospiti sono stati imbarcati sul traghetto di linea con destinazione Porto Empedocle.

Ma per lunedì sera la Prefettura di Agrigento ha pianificato un doppio trasferimento: 150 migranti su una motovedetta della Guardia di Finanza e 80 sul traghetto di linea, verso Porto Empedocle. Già programmato, inoltre, per martedì, uno spostamento di altri 110 migranti con la motonave "Veronese".

Nell'hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa sono rimasti, al momento, 733 ospiti.

Italia-Francia: interviene Bruxelles

Intanto, in mezzo alle tensioni tra Francia e Italia per il caso della nave Ocean Viking (poi sbarcata a Tolone) e mentre a Bruxelles si sono incontrati i ministri degli Esteri dei 27 (compreso il ministro italiano Antonio Tajani), la Commissione europea - il cui intervento è stato invocato dal governo francese - tramite la portavoce Anita Hipper, ha dichiarato che "nell'obbligo di salvare le vite in mare non c'è differenza tra le navi delle Ong o le altre navi: è un obbligo chiaro e inequivocabile, a prescindere dalle circostanze".

In Liguria, lunedì pomeriggio, l'Autostrada dei Fiori è stata chiusa al traffico per circa un'ora a causa della presenza di migranti nella zona compresa tra la barriera di Ventimiglia e la Francia.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, che avrebbe individuato uno dei profughi.

È possibile che anche altri migranti siano usciti dal tracciato dell'autostrada per non rischiare di essere fermati.

Al confine tra Italia e Francia i controlli a campione della polizia francese di frontiera sta causando agli automobilisti lunghe code.